Эксперт рассказал о "виртуальном эффекте" дела Украины против немецких депутатов

"Болезненная реакция" Киева на посещение Крыма немецкими депутатами является вполне предсказуемой, однако никакого политического смысла она иметь не будет — говорит политолог Александр Асафов.
Уголовное производство, которое инициировала украинская прокуратура по факту посещения Крымского полуострова парламентариями из Германии — это бессмысленная инициатива, которая свидетельствует лишь об идейном кризисе украинского руководства — отметил эксперт в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".
"В Киеве продолжают настаивать на том, что Крым можно посещать исключительно с разрешения Украины и только через украинские контрольно-пропускные пункты. Но вы видим, что европейцы даже не пытаются придерживаться этих абсурдных правил, чем, конечно же, провоцируют очень болезненные реакции украинских властей", — рассуждает политолог.
Украина, добавляет Асафов, лишена рычагов влияния на Германию, поэтому уголовное дело, которое возбудила прокуратура Незалежной после того, как Крым посетила делегация из девяти немецких депутатов — это просто повод для громких заявлений, но и не более того.
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