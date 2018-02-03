Теракт в ДНР: Здание Минобороны республики обстреляли из гранатомета

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Представители министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщают о теракте, в результате которого здание ведомства было обстреляно из гранатомета.

Выстрел из гранатомета был произведен по зданию МО ДНР вчера вечером, около девятнадцати часов. Донецкие силовики уже классифицировали произошедшее как террористический акт.

На Донбассе, напомним, действует соглашение о прекращении огня, которое было заключено на встрече контактной группы в Минске двадцатого декабря 2017-го. Несмотря на режим прекращения огня, представители непризнанных республик Донбасса и Киева постоянно заявляют об обстрелах, которые устраиваются то одной, то другой стороной. В целом же, интенсивность огня несколько снизилась — заявляют наблюдатели.