Пострадавший в авиакатастрофе медик получит рекордную компенсацию

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Американский медик, чудом выживший при крушении вертолета скорой помощи, получил ожоги более, чем 90% кожного покрова, поэтому компенсация в 100 миллионов долларов, которую по решению суда ему должен предоставить производитель вертолета, выглядит справедливо.

Речь, по словам экспертов, идет о рекордной компенсации, как для подобных происшествий. Инцидент имел место в городе Фриско, что на территории штата Колорадо, в 2015 году. На борту разбившегося медицинского вертолета было три человека — их доставили в госпиталь с серьезными травмами и ожогами. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Дэвид Рэпшер, который получил ожоги более, чем 90% поверхности тела, смог доказать в суде, что в возгорании, которое произошло после падения вертолета, виновата компания-производитель Airbus Helicopters, вопреки законодательству не оборудовавшая вертолет противоударной топливной системой.