В Сирии разбился российский вертолет Ми-24

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря. Как стало известно, причиной трагедии стала техническая неисправность при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии.
Об этом сообщило в среду Минобороны РФ, пишет ТАСС.
"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - добавили в Минобороны.
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