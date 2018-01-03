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В Сирии разбился российский вертолет Ми-24

Среда, 03 Января 2018 12:46
В Сирии разбился российский вертолет Фото из открытых источников

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря. Как стало известно, причиной трагедии стала техническая неисправность при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии.

 

Об этом сообщило в среду Минобороны РФ, пишет ТАСС.

 

"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

 

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - добавили в Минобороны.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия

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