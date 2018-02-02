В Свердловской области взорвался дом Бориса Ельцина‍

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87-летие первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, отмечавшееся вчера, первого февраля, было несколько омрачено печальной новостью из Свердловской области. Там сгорел дом, в котором родился Ельцин.

В доме в селе Басмановское, где восемьдесят семь лет назад родился Борис Ельцин, взорвался газовый баллон. В результате начался пожар, который практически полностью уничтожил строение.

"Сообщение о возгорании поступило утром двадцать шестого января. Пока пожарные добрались до места ЧП, дом уже был полностью охвачен огнем, спасти его не удалось. Хотя, от дома все-таки что-то осталось. Например, стены", — комментируют инцидент представители Министерства чрезвычайных ситуаций.