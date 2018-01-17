Примсоцбанк признан лучшим ипотечным банком Свердловской области

Примсоцбанк возглавил ТОП-10 лучших банков страны с ипотечными программами в Екатеринбурге по данным БанкИнформСервис.
По данным информационного агенства Bankinform.ru, Примсоцбанк признан лучшим ипотечным банком 2017 года Екатеринбурга и Свердловской области.
2017 год запомнился нам повышенным спросом на ипотечные кредиты и рефинансирование уже взятых ипотечных кредитов. Специалисты связывали этот факт в первую очередь с резким снижением ипотечных ставок, и, как следствие, увеличением объемов кредитования. По итогам 2017 года, Примсоцбанк увеличил объем выданных ипотечных кредитов на 59,7% относительно уровня 2016 года. В целом, все банки, сделавшие акцент именно на ипотечное кредитование и рефинансирование существующей ипотеки, достигли высокой доли среди продаж всех своих продуктов.
«Примсоцбанк достиг высоких показателей благодаря появлению целого ряда новых программ и дополнительных опций, - комментирует начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук. – В 2017 году мы начали кредитовать гаражи и машиноместо, а главное, неоднократно существенно снижали процентные ставки по всей линейке ипотечных кредитов. На сегодняшний день одна из самых популярных новых опций - «Назначь свою ставку», используя которую клиент может самостоятельно дополнительно снизить итоговую ставку по кредиту на 0,5 – 3 процентных пункта».
Подробнее о программе рефинансирования, а также о прочих доступных программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах банка, на нашем сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.
Сцены из любого фильма ужасов меркнут на фоне этих реально существующих мест, которые можно посетить...
Генпрокурор Украины танцует с собакой
- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секс@ каждый день. А я таки в возрасте…
- А шо я вам говорил, Наум Аронович - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет…
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.