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Примсоцбанк признан лучшим ипотечным банком Свердловской области

Среда, 17 Января 2018 12:23
Примсоцбанк признан лучшим ипотечным банком Свердловской области Фото из открытых источников

Примсоцбанк возглавил ТОП-10 лучших банков страны с ипотечными программами в Екатеринбурге по данным БанкИнформСервис.

 

По данным информационного агенства Bankinform.ru, Примсоцбанк признан лучшим ипотечным банком 2017 года Екатеринбурга и Свердловской области. 

 

     2017 год запомнился нам повышенным спросом на ипотечные кредиты и рефинансирование уже взятых ипотечных кредитов. Специалисты связывали этот факт в первую очередь с резким снижением ипотечных ставок, и, как следствие, увеличением объемов кредитования.  По итогам 2017 года, Примсоцбанк увеличил объем выданных ипотечных кредитов на 59,7% относительно уровня 2016 года. В целом, все банки, сделавшие акцент именно на ипотечное кредитование и рефинансирование существующей ипотеки, достигли высокой доли среди продаж всех своих продуктов.

 

    «Примсоцбанк достиг высоких показателей благодаря  появлению целого ряда новых программ и дополнительных опций, - комментирует начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук. – В 2017 году мы начали кредитовать гаражи и машиноместо, а главное, неоднократно существенно снижали процентные ставки по всей линейке ипотечных кредитов. На сегодняшний день одна из самых популярных новых опций  - «Назначь свою ставку», используя которую клиент может самостоятельно дополнительно снизить итоговую ставку по кредиту на 0,5 – 3 процентных пункта». 

 

    Подробнее о программе рефинансирования, а также о прочих доступных программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах банка, на нашем сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.  

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости банк

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