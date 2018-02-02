В Стамбуле автобус протаранил остановку с людьми, есть жертвы

Происшествие в Турции — муниципальный автобус наехал на заполненную людьми остановку общественного транспорта. По информации издания Milliyet, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
Кроме погибших есть пострадавшие — их количество не уточняется, однако известно, что они были экстренно госпитализированы.
Автобус протаранил остановку, расположенную в стамбульском районе Ускюдар. Причины ДТП все еще устанавливаются, однако по некоторым данным, водитель автобуса потерял управление после того, как многотонная машина столкнулась с другим транспортным средством. В данный момент на месте аварии работают представители специальных служб, устанавливающие обстоятельства трагедии.
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