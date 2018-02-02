Пятница 02 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Стамбуле автобус протаранил остановку с людьми, есть жертвы

В Стамбуле автобус протаранил остановку с людьми, есть жертвы

Четверг, 01 Февраля 2018 13:43
В Стамбуле автобус протаранил остановку с людьми, есть жертвы Фото из открытых источников

Происшествие в Турции — муниципальный автобус наехал на заполненную людьми остановку общественного транспорта. По информации издания Milliyet, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

 

Кроме погибших есть пострадавшие — их количество не уточняется, однако известно, что они были экстренно госпитализированы.

 

Автобус протаранил остановку, расположенную в стамбульском районе Ускюдар. Причины ДТП все еще устанавливаются, однако по некоторым данным, водитель автобуса потерял управление после того, как многотонная машина столкнулась с другим транспортным средством. В данный момент на месте аварии работают представители специальных служб, устанавливающие обстоятельства трагедии.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП сегодня

Главное за сутки
Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России Как заявили в Минобороны России, маневры российского Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными" (смотрите видео ниже). Перехват самолета ВВС США российским истребителем над…
России вернули победу на Олимпиаде в Сочи России вернули победу на Олимпиаде в Сочи Апелляции двадцати восьми российских атлетов, у которых по решению Международного олимпийского комитета были отобраны медали Олимпиады в Сочи, были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Теперь оправданные судом российские спортсмены не…
В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые…

Читайте также
В Якутии учительница избила 10-летнюю ученицу прямо на уроке В Якутии учительница избила 10-летнюю ученицу прямо на уроке Прокуратура провела проверку по факту инцидента в одной из школ Сунтарского района Республики Якутия, где неадекватная учительница избила непослушную десятилетнюю девочку прямо на уроке. Учительница, по данным правоохранителей, аргументировала свое…
Петербуржец попался на краже через день после выхода из тюрьмы Петербуржец попался на краже через день после выхода из тюрьмы Уникальный случай произошел в Санкт-Петербурге, где на краже попался местный житель, который на тот момент находился на свободе всего лишь сутки. Мужчина, освободившийся из ФКУ СИЗО-3 УФСИН РФ, продержался ровно…
Жителя Индии насмерть засосало в аппарат МРТ Жителя Индии насмерть засосало в аппарат МРТ В индийском городе Мумбаи произошел довольно печальный случай, связанный с аппаратом МРТ. Последний, как сообщает NDTV, насмерть засосал мужчину, который зачем-то зашел в кабинет магнитно-резонансной томографии с металлическим кислородным баллоном…
Иркутские полицейские инсценировали заказное убийство, чтобы вычислить его заказчика Иркутские полицейские инсценировали заказное убийство, чтобы вычислить его заказчика Сотрудники иркутского отдела Следственного Комитета РФ, а также правоохранители из ГУ МВД РФ по Иркутску, разоблачили организатора заказного убийства, осуществив сложную операцию, которая заключалась в инсценировке преступления. Оперативный сотрудник полиции,…
Фото
Невероятное кипящее озеро в Доминике Невероятное кипящее озеро в Доминике

Многие путают Доминиканскую Республику с Содружеством Доминика. Эти два государства расположены в Ка...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.