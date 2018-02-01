Футболиста зарезали при попытке защитить незнакомую девушку

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Происшествие в Турции — игрок стамбульской футбольной команды "Едикуле", Юнус Эмре Изол, был убит в уличной драке, которая завязалась, когда он пытался защитить незнакомую девушку. Инцидент был записан камерами уличного наблюдения, смотрите видео ниже.

По данным The Sun, футболиста ударил ножом в сердце тридцативосьмилетний мужчина, уже имеющий судимость за нанесение телесных повреждений. Убийца, кроме того, ранил двоих друзей погибшего футболиста.

"Девушка хотела сесть в такси, но пьяный мужчина не позволил ей уехать и начал бить ее. Мы вмешались, но у мужчины, как оказалось, был нож. Изол умер в больнице после того, как получил два удара в сердце", — рассказывают друзья футболиста.