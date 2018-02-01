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В Канаде пойман серийный убийца, прятавший тела в цветочных горшках

Четверг, 01 Февраля 2018 10:01
В Канаде пойман серийный убийца, прятавший тела в цветочных горшках Фото из открытых источников

Канадские полицейские задержали шестидесятишестилетнего Брюса МакАртура — ландшафтного дизайнера, который, как предполагается, убивал людей, расчленял их тела и прятал фрагменты последних в клумбах и цветочных горшках.

 

На данный момент серийному убийце предъявлены обвинения в пяти преступлениях, однако итоговое их число может быть выше — отмечают сотрудники правоохранительных органов Торонто. Сейчас оперативники исследуют горшки и клумбы, расположенные на территориях владений, где работал МакАртур.

 

Все жертвы маньяка были мужчинами. Некоторые из них были выходцами из так называемой "Гей-деревни" — района, в котором проживают преимущественно гомосексуалисты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Канада

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