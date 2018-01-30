Канадские полицейские переели марихуаны и вызвали подкрепление

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Полицейские из Канады, решившие уничтожать изъятую марихуану путем ее поедания, несколько перестарались и погрузились в тревожное состояние, для борьбы с которым вызвали подмогу. Историю о полицейских из Торонто, которые наелись наркотиков и "сели на измену", публикует CBC News.

Стражи порядка, как уточняется, употребляли съедобную марихуану, в результате чего начали видеть галлюцинации. Навязчивые видения заставили одного из одурманенных полицейских запросить помощь по рации. Силы подкрепления, прибывшие на место, были так встревожены, что один из офицеров, бегущих к машине с полицейскими-наркоманами, поскользнулся на льду и упал, ударившись головой. В общем, бойцу в итоге понадобилась медицинская помощь.

В данный момент полиция Торонто проводит проверку в отношении сотрудников, которые ели марихуану.