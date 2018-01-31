В Петербурге женщина угнала машину, чтобы доехать до дома‍

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Ранее судимая за кражу и разбой двадцатипятилетняя жительница Санкт-Петербурга угнала машину просто для того, чтобы добраться домой. Женщина, что интересно, сдалась полиции сама.

Угон "Ситроена Берлинго", имевший место в Кировском районе Санкт-Петербурга двадцать девятого января, надолго запомнится питерским правоохранителям. Преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки, но благодарить за это стоит самого же угонщика — женщину-рецидивистку, которую внезапно замучила совесть.

"Я просто хотела домой. А тут смотрю — стоит машина одного моего знакомого. Ну и я взяла ее на время, без всякого злого умысла", — говорит женщина, против которой было инициировано уголовное производство по первой части 166 статьи УК РФ.