Студенты Петербургского университета поставили президенту РФ зачет авансом

В преддверии Дня студента 24 января 2018 года учащиеся Санкт-Петербургского государственного университета поставили президенту РФ Владимиру Путину зачет авансом. Инициативная группа создала световую проекцию зачетной книжки Путина на главное здание университета (смотрите видео ниже).
В зачетке за все прошлые годы президентства Путина были проставлены зачеты. Авансом президент получил зачет за возможный будущий президентский срок, пояснили студенты. Очередные президентские выборы состоятся только в марте, поэтому результат пока неизвестен. Тем не менее, студенты выразили свое доверие и поддержку Владимиру Путину в виде зачета авансом, поскольку уверены – если Владимира Владимировича вновь изберут президентом, он точно не подведет. Учащиеся подчеркнули: преподаватели университета часто ставят зачеты авансом ответственным студентам.
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