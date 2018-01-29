Студенты Петербургского университета поставили президенту РФ зачет авансом

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В преддверии Дня студента 24 января 2018 года учащиеся Санкт-Петербургского государственного университета поставили президенту РФ Владимиру Путину зачет авансом. Инициативная группа создала световую проекцию зачетной книжки Путина на главное здание университета (смотрите видео ниже).

В зачетке за все прошлые годы президентства Путина были проставлены зачеты. Авансом президент получил зачет за возможный будущий президентский срок, пояснили студенты. Очередные президентские выборы состоятся только в марте, поэтому результат пока неизвестен. Тем не менее, студенты выразили свое доверие и поддержку Владимиру Путину в виде зачета авансом, поскольку уверены – если Владимира Владимировича вновь изберут президентом, он точно не подведет. Учащиеся подчеркнули: преподаватели университета часто ставят зачеты авансом ответственным студентам.

В Ленинградском государственном университете, который сегодня носит название СпбГУ, Владимир Путин учился на юридическом факультете и окончил его в 1975 году.