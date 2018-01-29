Понедельник 29 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Студенты Петербургского университета поставили президенту РФ зачет авансом

Студенты Петербургского университета поставили президенту РФ зачет авансом

Понедельник, 29 Января 2018 09:25
Студенты Петербургского университета поставили президенту РФ зачет авансом Фото из открытых источников

В преддверии Дня студента 24 января 2018 года учащиеся Санкт-Петербургского государственного университета поставили президенту РФ Владимиру Путину зачет авансом. Инициативная группа создала световую проекцию зачетной книжки Путина на главное здание университета (смотрите видео ниже).

 

В зачетке за все прошлые годы президентства Путина были проставлены зачеты. Авансом президент получил зачет за возможный будущий президентский срок, пояснили студенты. Очередные президентские выборы состоятся только в марте, поэтому результат пока неизвестен. Тем не менее, студенты выразили свое доверие и поддержку Владимиру Путину в виде зачета авансом, поскольку уверены – если Владимира Владимировича вновь изберут президентом, он точно не подведет. Учащиеся подчеркнули: преподаватели университета часто ставят зачеты авансом ответственным студентам.

 

В Ленинградском государственном университете, который сегодня носит название СпбГУ, Владимир Путин учился на юридическом факультете и окончил его в 1975 году.

Яндекс.Дзен

Студенты Петербургского университета поставили президенту РФ зачет авансом

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин СПбГУ

Главное за сутки
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле. Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters. Атака на военную…
Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Об этом сообщили организаторы конкурса. Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье, 28 января.…
Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей Российская таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и проверять ввозимые в страну товары. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету «Ведомости». По информации издания, таможенники…

Читайте также
Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила Напомним, что после отстранения нашей сборной от Олимпиады в Пхёнчхане, российские сенаторы пообещали, что выявят и накажут всех, кто виновен в «допинговой атаке» на Россию и российских спортсменов. Аналитики российского…
Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод То, что Соединенные Штаты не смирятся с военной победой России в Сирии, с ее военным и политическим присутствием там и с тем, что у власти в стране останется ненавистный им…
Добро пожаловать на борт! Европа капитулирует перед Россией Добро пожаловать на борт! Европа капитулирует перед Россией Враги и ненавистники России получили сразу два крайне неприятных известия. Суть их сводится к одному - Россия, не сдавшаяся и не просившая о "снисхождении", возвращается в Совет Европы по просьбе…
Сегодня России бы не было! Ее безопасность хотели купить за $60 миллиардов Сегодня России бы не было! Ее безопасность хотели купить за $60 миллиардов Национальный архив Великобритании открыл доступ к ряду сенсационных документов канцелярий премьер-министра и правительства страны за 1991-1992 годы. В одном из таковых раскрывается план, который в случае его удачи означал бы…
Фото
ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира

В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С нег...

Видео

 

Самолет садится в ШТОРМ. Дюссельдорф

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

- Дорогая, ты всегда меня вдохновляешь!

- Но ты пишешь анекдоты!

- Прости.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.