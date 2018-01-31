«Врачи без границ» заявили о бомбежке госпиталя в Идлибе‍

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Работающий при поддержке организации "Врачи без границ" госпиталь, расположенный на территории северной сирийской провинции Идлиб, стал целью авиаудара, в результате которого погибли пятеро, в том числе ребенок.

Еще шесть человек, трое из которых — работники медицинского учреждения, получили травмы разной степени тяжести. Больницу, на которую были сброшены бомбы, в результате пришлось закрыть на неопределенный срок.

Это, как отмечают представители организации "Врачи без границ" — уже второй авиаудар по госпиталю, осуществленный за последние десять дней. По итогам первой бомбежки были повреждены объекты, размещенные на территории вокруг госпиталя. В частности — питающий больницу электрогенератор.