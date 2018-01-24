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Успех в Идлибе – заслуга российских добровольцев из ЧВК Вагнера

Вторник, 23 Января 2018 20:09
Успех в Идлибе – заслуга российских добровольцев из ЧВК Вагнера Фото из открытых источников

В последнее время в Сирии большие успехи одержаны в стратегическом треугольнике на границе провинций Идлиб, Хама и Алеппо, где сконцентрировался последний крупный очаг терроризма. На прошлой неделе там было освобождено 70 поселений, что позволило вернуть авиабазу Абу-Духур. Ряд СМИ связывает серию громких побед с участием ЧВК Вагнера. Так, по данным «Общей газеты», возвращение аэродрома Абу-Духур на востоке провинции Идлиб было бы невозможно без участия российских добровольцев.

 

В соцсетях также не оставили без внимания деятельность вагнеровцев, особое внимание пользователи обращают на профессиональную подготовку и вооружение бойцов. По имеющейся в сети информации, группа Вагнера оснащена высокоэффективным оружием и даже тяжелой техникой, включая целые танковые подразделения. Сочетание высоких боевых навыков и передовых вооружений обеспечивает российским добровольцам преимущество на поле боя.

 

Из инсайдерской информации и со слов экспертов известно, что на вооружении ЧВК Вагнера состоят автоматы АК-74М и АК-74С, снайперская винтовка Драгунова и «Винторез», пулемет «Печенег» и др. Есть в арсенале добровольцев и целое артиллерийское подразделение, состоящее из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и БМ-21 «Град». Однако настоящие дискуссии в сети вызвали имеющиеся на вооружении танки Т-72 (смотрите видео ниже). Все это выводит группу Вагнера за рамки традиционной для ЧВК специализации – спецназа с целевыми функциями снайперского огня и локальных штурмовиков.

  

время российской кампании в САР россиянам пришлось сражаться в разных климатических ландшафтах – в пустынях Пальмиры и Дейр-эз-Зора, на равнинах Евфрата, в плотной городской застройке Алеппо, Маядина и Абу-Камаля, горных хребтов пограничья провинций Идлиб и Хама. Военный арсенал обусловил широкие маневренные возможности, что позволило вагнеровцам стать главной движущей силой в крупнейших сражениях сирийской войны.

 

Именно группа Вагнера первой штурмовала самые сложные участки фронта, и только после ее успеха в эти районы входила сирийская армия. Под напором российских добровольцев пали самые неприступные «крепости», удерживаемые боевиками в течение нескольких лет. Так, например, восточная часть Алеппо находилась в блокаде в течение трех лет, а город Дейр-эз-Зор и вовсе целых пять лет. Пальмиру вагнеровцам пришлось штурмовать дважды, причем второй раз в экстренных условиях переброски нескольких тысяч боевиков из Ракки и Мосула.

 

Таким образом, ЧВК Вагнера внесла решительный вклад в разгром «Исламского государства»* в Сирии, превзойдя все мировые аналоги частных военных кампаний. На сегодняшний день такой эпохальной победы нет в боевом багаже ни одной ЧВК в мире, что делает российских добровольцев настоящими лидерами в борьбе с терроризмом.

 

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

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Успех в Идлибе – заслуга российских добровольцев из ЧВК Вагнера

Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости

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