Диана Шурыгина прокомментировала освобождение своего насильника

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Сергей Семенов, который прославился после того, как изнасиловал Диану Шурыгину (последняя, как необходимо отметить, тоже после этого прославилась), вышел на свободу. Шурыгина, соответственно, прокомментировала это событие.

"Это несправедливо. Он отсидел всего лишь год. Год! Это очень мало. Вряд ли он осознал свой поступок. Это очень злой человек. Сидит там, небось, как царь, и говорит, что его оболгали. А я ведь доказала, что была права. Но он отсидел всего год", — возмутилась изнасилованная Шурыгина в интервью каналу "360".

Диана считает, что если Семенов хочет искупить свой грех, то он должен начать приносить какую-то пользу обществу. Например — работать в детском доме.