Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, досрочно выйдет на свободу

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Сергей Семенов, отбывающий срок за изнасилование Дианы Шурыгиной, уже в ближайшее время выйдет на свободу по условиям условно-досрочного освобождения. Соответствующей информацией поделилась с общественностью его сестра Екатерина.

"Спешу поделиться хорошей новостью — Сергей скоро выйдет на свободу", — написала Екатерина Семенова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам сестры Сергея, его семья давно добивалась условно-досрочного освобождения и теперь оно стало реальным. 21-летнего на тот момент Семенова, напомним, лишили свободы после того, как 16-летняя Диана Шурыгина обвинила его в изнасиловании, которое имело место на вечеринке по случаю дня рождения. История приобрела широкий общественный резонанс после сюжета в шоу "Пусть говорят".