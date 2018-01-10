Среда 10 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, досрочно выйдет на свободу

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, досрочно выйдет на свободу

Среда, 10 Января 2018 10:28
Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, досрочно выйдет на свободу Фото из открытых источников

Сергей Семенов, отбывающий срок за изнасилование Дианы Шурыгиной, уже в ближайшее время выйдет на свободу по условиям условно-досрочного освобождения. Соответствующей информацией поделилась с общественностью его сестра Екатерина.

 

"Спешу поделиться хорошей новостью — Сергей скоро выйдет на свободу", — написала Екатерина Семенова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

 

По словам сестры Сергея, его семья давно добивалась условно-досрочного освобождения и теперь оно стало реальным. 21-летнего на тот момент Семенова, напомним, лишили свободы после того, как 16-летняя Диана Шурыгина обвинила его в изнасиловании, которое имело место на вечеринке по случаю дня рождения. История приобрела широкий общественный резонанс после сюжета в шоу "Пусть говорят".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Шурыгина

Главное за сутки
Михаил Державин скончался на 82 году жизни Михаил Державин скончался на 82 году жизни Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Как пишут РИА Новости, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни". О дате прощания и похорон будет…
Атаковавшие российские базы в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб" Атаковавшие российские базы в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб" Беспилотники, которые атаковали российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на 6 января, были запущены из зоны деэскалации "Идлиб". Об этом заявили 10 января в Минобороны РФ. "Запуск…
США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку В США намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета…

Читайте также
Полуобнаженная девушка избила потрогавшего ее за грудь парня‍ Полуобнаженная девушка избила потрогавшего ее за грудь парня‍ Видео, на котором показано, как мужчина подбегает к девушке, которая обнаженная и обмазанная блестками гуляла с подругой на территории музыкального фестиваля, стало вирусным (смотрите видео ниже). ЧП случилось в Гисборне…
На трассе в ХМАО восстановлено движение после ДТП с 10 погибшими На трассе в ХМАО восстановлено движение после ДТП с 10 погибшими Движение восстановлено на участке автодороги Ханты-Мансийск - Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее на этом участке дороги при столкновении двух легковых авто погибли…
Поездка на такси в 400 метров обошлась москвичке в 2 млн рублей Поездка на такси в 400 метров обошлась москвичке в 2 млн рублей Поездка в такси на расстояние всего в четыреста метров стоила сорокапятилетней москвичке два миллиона рублей. Нет, это не тариф "Олигарх", а банальная кража, на причастность к которой уже проверяют водителя…
Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову из личного оружия Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову из личного оружия Высокопоставленный член контролирующего сектор Газа движения ХАМАС выстрелил себе в голову из собственного огнестрельного оружия. Об инциденте, по итогам которого функционер ХАМАС получил тяжелое ранение, сообщили официальные представители организации. По…
Фото
Самые сказочные места Венгрии Самые сказочные места Венгрии

Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...

Видео

 

Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 2018

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.