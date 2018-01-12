В Киеве грабители-неудачники попытались ограбить общественный туалет

Дерзкая попытка ограбления общественного туалета, имевшая место в столице Украины, завершилась неудачей — преступники, пытавшиеся демонтировать сантехническое оборудование, не учли тот факт, что туалет защищен сигнализацией.
По данным с сайта коммунального предприятия "Киевводфонд", злоумышленников было двое — мужчина и женщина. Последнюю, при этом, удалось задержать киевским правоохранителям. А вот ее подельник-мужчина скрылся с места преступления.
"Задержали тридцатилетнюю женщину. Которая вместе с неустановленным мужчиной пыталась демонтировать сантехническое оборудование общественного туалета. В данный момент женщину допрашивают для установления всех обстоятельств попытки хищения имущества, принадлежащего "Киевводфонду"", — отмечают украинские полицейские.
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