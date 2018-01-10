Девушка показала таксисту Uber грудь, чтобы отвлечь и ограбить его

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О расследовании необычного ограбления отчитались полицейские из Соединенных Штатов Америки, которые задержали преступников, действовавших в штате Луизиана. Там, по данным WDSU, была зафиксирована попытка ограбления таксиста Uber весьма странным образом.

Таксист Uber подвез двадцатидвухлетнюю пассажирку, а затем по ее просьбе вернулся за ней, однако девушка предстала перед ним с обнаженной грудью, когда он постучал в дверь квартиры. Пока мужчина пытался понять, что вообще происходит (девушка в это время начала целовать его и кусать), к нему подоспел подельник преступницы, который достал нож и стал требовать денег. Таксист, как необходимо отметить, оказался не из робкого десятка — он ударил нападавшего и выбил ему зуб.

В данный момент американские полицейские продолжают расследовать это запутанное дело. Склонная к демонстрированию груди девушка, тем временем, отрицает свою причастность к попытке ограбления.