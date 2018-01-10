Девушка показала таксисту Uber грудь, чтобы отвлечь и ограбить его

О расследовании необычного ограбления отчитались полицейские из Соединенных Штатов Америки, которые задержали преступников, действовавших в штате Луизиана. Там, по данным WDSU, была зафиксирована попытка ограбления таксиста Uber весьма странным образом.
Таксист Uber подвез двадцатидвухлетнюю пассажирку, а затем по ее просьбе вернулся за ней, однако девушка предстала перед ним с обнаженной грудью, когда он постучал в дверь квартиры. Пока мужчина пытался понять, что вообще происходит (девушка в это время начала целовать его и кусать), к нему подоспел подельник преступницы, который достал нож и стал требовать денег. Таксист, как необходимо отметить, оказался не из робкого десятка — он ударил нападавшего и выбил ему зуб.
В данный момент американские полицейские продолжают расследовать это запутанное дело. Склонная к демонстрированию груди девушка, тем временем, отрицает свою причастность к попытке ограбления.
Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...
Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 2018
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.