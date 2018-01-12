Голодный солдат сжег БТР за 28 миллионов рублей

Фото из открытых источников

На просторах YouTube появилась запись (смотрите видео ниже), на которой, как предполагается, запечатлен рядовой Вооруженных сил РФ Семен Мережников, который каким-то необъяснимым образом сжег бронетранспортёр, когда пытался разогреть еду.

Голодный Семен Мережников просто хотел разогреть консервы, для чего поджег, по предварительным данным, траву. Затем, как видим, что-то пошло не так. Очень сильно не так. Итог — уничтоженный БТР-82. Сумма ущерба, нанесенного Мережниковым российской армии, составила двадцать восемь миллионов рублей.

Инцидент, по данным СМИ, произошел весной 2017-го года. Солдат, который сжег БТР, был наказан — Астраханский гарнизонный военный суд назначил ему полгода службы в дисциплинарной части.