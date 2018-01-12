Пятница 12 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Голодный солдат сжег БТР за 28 миллионов рублей

Голодный солдат сжег БТР за 28 миллионов рублей

Четверг, 11 Января 2018 14:14
Голодный солдат сжег БТР за 28 миллионов рублей Фото из открытых источников

На просторах YouTube появилась запись (смотрите видео ниже), на которой, как предполагается, запечатлен рядовой Вооруженных сил РФ Семен Мережников, который каким-то необъяснимым образом сжег бронетранспортёр, когда пытался разогреть еду.

 

Голодный Семен Мережников просто хотел разогреть консервы, для чего поджег, по предварительным данным, траву. Затем, как видим, что-то пошло не так. Очень сильно не так. Итог — уничтоженный БТР-82. Сумма ущерба, нанесенного Мережниковым российской армии, составила двадцать восемь миллионов рублей.

 

Инцидент, по данным СМИ, произошел весной 2017-го года. Солдат, который сжег БТР, был наказан — Астраханский гарнизонный военный суд назначил ему полгода службы в дисциплинарной части.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости БТР

Главное за сутки
В Генштабе рассказали об атаковавших базы РФ в Сирии дронах В Генштабе рассказали об атаковавших базы РФ в Сирии дронах Основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое, в том числе на Украине. Об этом заявил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба…
Замначальник СИЗО «Матросская тишина» уволен после скандала Замначальник СИЗО «Матросская тишина» уволен после скандала Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» уволен, еще три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности после проверки. В декабре правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры с дорогими холодильниками, наполненными деликатесами, телевизорами и туалетами…
В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского Левое крыло самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского Ту-154 было разрушено в результате серии взрывов. Об этом заявила Подкомиссия по расследованию авиакатастрофы. Сообщается минимум о трех внутренних взрывах в крыле.…

Читайте также
Поездка на такси в 400 метров обошлась москвичке в 2 млн рублей Поездка на такси в 400 метров обошлась москвичке в 2 млн рублей Поездка в такси на расстояние всего в четыреста метров стоила сорокапятилетней москвичке два миллиона рублей. Нет, это не тариф "Олигарх", а банальная кража, на причастность к которой уже проверяют водителя…
Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, досрочно выйдет на свободу Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, досрочно выйдет на свободу Сергей Семенов, отбывающий срок за изнасилование Дианы Шурыгиной, уже в ближайшее время выйдет на свободу по условиям условно-досрочного освобождения. Соответствующей информацией поделилась с общественностью его сестра Екатерина. "Спешу поделиться хорошей…
Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову из личного оружия Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову из личного оружия Высокопоставленный член контролирующего сектор Газа движения ХАМАС выстрелил себе в голову из собственного огнестрельного оружия. Об инциденте, по итогам которого функционер ХАМАС получил тяжелое ранение, сообщили официальные представители организации. По…
В парадном Петербурга скончался храпящий мужчина В парадном Петербурга скончался храпящий мужчина Происшествие в Петербурге — в парадной дома, расположенного на проспекте Художников, было обнаружено тело мужчины, который, по словам жильцов дома, громко храпел перед смертью. Правоохранители, прибывшие на место происшествия после…
Фото
14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали 14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Все мы слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других извест...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.