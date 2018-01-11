Мужчина угнал бронетранспортёр и врезался в витрину магазина под Мурманском

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Правоохранители расположенного в Мурманской области города Апатиты задержали мужчину, который угнал гусеничный легкобронированный тягач, принадлежащий местной автошколе, и катаясь на нем по населенному пункту, устроил ДТП.

Мужчина, в частности, задел припаркованный легковой автомобиль, а затем въехал в витрину магазина. Покинув бронетранспортер, нарушитель городского спокойствия проник в магазин, украл оттуда бутылку вина и намеревался отправиться на дальнейшие поиски приключений, однако был задержан полицейскими.

"В вечернее и ночное время запрещена продажа алкоголя, однако некоторых особенно упорных любителей выпить это, как видим, не останавливает — в конкретном случае злоумышленник атаковал магазин при помощи бронетранспортера и все-таки получил желаемую бутылку вина", — рассказывают сотрудники органов правопорядка.