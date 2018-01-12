В Башкирии женщина родила в туалете и выбросила сына в выгребную яму

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкирия пытаются разобраться в обстоятельствах трагического случая, который имел место в одном из населенных пунктов Бижбулякского района. У местной двадцатисемилетней женщины начались преждевременные роды непосредственно в сельском туалете.
Согласно предварительным итогам расследования, ребенок родился мертвым. Шокированная роженица выбросила тело младенца в выгребную яму, а затем потеряла сознание от потери крови.
"В данный момент устанавливаются причины смерти новорожденного — его тело было направлено на экспертизу. Роженица не была на учете, то есть не наблюдалась у врачей во время беременности", — отмечают представители СКР.
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