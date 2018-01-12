В Башкирии женщина родила в туалете и выбросила сына в выгребную яму

Фото из открытых источников

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкирия пытаются разобраться в обстоятельствах трагического случая, который имел место в одном из населенных пунктов Бижбулякского района. У местной двадцатисемилетней женщины начались преждевременные роды непосредственно в сельском туалете.

Согласно предварительным итогам расследования, ребенок родился мертвым. Шокированная роженица выбросила тело младенца в выгребную яму, а затем потеряла сознание от потери крови.

"В данный момент устанавливаются причины смерти новорожденного — его тело было направлено на экспертизу. Роженица не была на учете, то есть не наблюдалась у врачей во время беременности", — отмечают представители СКР.