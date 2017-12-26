Суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система"

Суд Башкирии утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и АФК "Система" по спору о реорганизации "Башнефти".
Производство по дело прекращено. Это решение сообщила во вторник, 26 декабря, судья Ирина Нурисламова.
"Суд постановил утвердить мировое соглашение", - сообщила Нурисламова.
В ходе сегодняшнего заседания представители "Роснефти", "Башнефти", АФК "Система", "Система-Инвест" и Минземимущества Башкирии (владеет 25% плюс 1 акция "Башнефти") попросили суд удовлетворить представленное ранее совместное заявление о мировом соглашении.
Согласно его условиям, ответчики обязуются возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года.
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