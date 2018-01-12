Мужчина получил 50 млн рублей под залог поддельных картин в Москве

Столичные правоохранители задержали мужчину, который получил залог в объеме пятидесяти миллионов рублей за поддельные картины, написанные якобы известными художниками.
"Мошенник, а также его соучастники, представились работниками музея и заключили с потерпевшим гражданином договор займа денег под залог. В качестве которого предоставили поддельные картины. Материальный ущерб составил пятьдесят миллионов рублей", — говорит Ирина Волк, офпредставитель Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В данный момент по факту мошенничества инициировано уголовное производство, в рамках которого задержан двадцатишестилетний житель Москвы. Какие конкретно поддельные картины использовал злоумышленник — не уточняется.
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