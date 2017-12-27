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На Алтае раскрыли свыше 500 преступлений, совершённых с помощью интернета и телефона

Среда, 27 Декабря 2017 14:12
На Алтае раскрыли свыше 500 преступлений, совершённых с помощью интернета и телефона Фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов в Алтайском крае в 2017 году раскрыли почти 550 преступлений, которые были основаны на телефонных и кибермошенничествах, сообщил начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по региону Евгений Прохоров.

 

Оперативная раскрываемость составила 26%, пишет ТАСС. Отметим, что это на 20% больше, чем в 2016 году.

 

"Оперативная раскрываемость именно по дистанционным преступлениям, которые совершаются посредством телефонов и сети интернет - 26%, в прошлом году было порядка 6%. У нас создано специализированное подразделение, которое я возглавляю, на базе управления уголовного розыска, аналогичная структура введена в городах Барнаул, штатные изменения произошли в городах Бийск, Рубцовск, где выделены отдельные подразделения оперсостава. Мы плотно взаимодействуем, и в рамках этого у нас положительный результат", - сказал Прохоров на пресс-конференции.

 

Как уточнили в краевом главке МВД России, всего в 2017 году было раскрыто 544 таких преступления. По словам Прохорова, подобные преступления в крае одни из самых "дорогостоящих".

 

Так, в декабре 2017 году в Алтайском крае впервые были зафиксированы преступления в сфере продажи криптовалют - один из жителей края перевел мошенникам 60 тыс. рублей, а второй - 400 тыс. Еще один мужчина перевел "телевизионному экстрасенсу" 1,5 млн рублей.

 

Для раскрытия подобных преступлений сотрудники правоохранительных органов более 100 раз выезжали в этом году в служебные командировки в другие регионы РФ. В итоге были задержаны 35 человек за совершение телефонных и интернет-мошенничеств.

 

В целом, по словам Прохорова, в регионе в 2017 году наблюдается снижение общего числа зарегистрированных мошенничеств на 2,7% - почти с 3,7 тыс. до 3,58 тыс., из которых чуть более 2 тыс. совершены с помощью телефона или интернета. Самый распространенные вид обмана - при продаже товаров или услуг.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости Алтай

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