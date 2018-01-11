В Москве у пенсионера украли 400 тысяч долларов

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У московского пенсионера украли четыреста тысяч американских долларов, которые он хранил в банковской ячейке. Информацией о резонансном преступлении поделился с общественностью официальный представитель Главного управления МВД Российской Федерации по Москве.

"Десятого января в отделение полиции обратился москвич 1940-го года рождения, у которого пропали денежные средства в крупном объеме, хранившиеся в банковской ячейке. Мужчина лишился двадцати трех миллионов рублей", — рассказывают в московском ГУ МВД РФ.

Деньги, которые пенсионер хранил в банке, расположенном по улице Кедрова, могли быть похищены несколько месяцев назад — последний раз мужчина проверял ячейку в конце августа. В данный момент полицейские пытаются выяснить, куда пропали накопления пенсионера.