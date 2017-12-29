Минимальная пенсия москвичей с 1 января вырастет до 17,5 тыс рублей

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С 1 января минимальная пенсия московских пенсионеров вырастет на 3 тысячи рублей. Ее размер составит 17500 рублей в месяц.

Повышения стоит ожидать тем пенсионерам, которые не работают и проживают в Москве более 10 лет.

Отмечается, что таких людей в столице около 1,4 миллиона человек. Из них 43 тысячи получат надбавку к пенсии впервые.

В правительстве также сообщили, что нуждающиеся москвичи начнут получать увеличенные социальные выплаты. Сообщается, что размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января составит от 4000 до 15 000 руб. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, вводится новое пособие - ежегодная выплата в размере 10 000 руб. на приобретение комплекта детской одежды (школьной формы).