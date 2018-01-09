Поездка на такси в 400 метров обошлась москвичке в 2 млн рублей

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Поездка в такси на расстояние всего в четыреста метров стоила сорокапятилетней москвичке два миллиона рублей. Нет, это не тариф "Олигарх", а банальная кража, на причастность к которой уже проверяют водителя автомобиля, в котором, как предполагается, забыла свои дорогостоящие вещи жительница столицы.

По данным московских средств массовой информации, происшествие имело место в Москва-Сити — потерпевшая остановила такси на улице и проехала четыре сотни метров — от башни "Империя" к башне "Федерация". Покинув автомобиль, женщина поняла, что оставила в нем сумку "Луи Виттон", которая кроме того, что была наполнена дорогостоящими вещами (например, серьгами за 1 200 000 и кольцом за 600 000 рублей), сама по себе стоит почти 200 тысяч.

В данный момент владельца автомобиля, в котором ехала потерпевшая, задержали. Устанавливается его причастность к похищению вещей.