ФАС хочет увеличить число компаний такси, допущенных в аэропорты МАУ в 2018 году

Как сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, в ведовстве намерены уже в январе 2018 году потребовать увеличить количество компаний такси, которые имеют допуск на первую линию в Московских аэропортах.
"Мы планируем до конца января потребовать расширения количества и таксопарков, и водителей, которые будут допущены к перрону и к первой линии авиавокзалов. Спецслужбы нам дали добро на такую совместную работу", - рассказал Артемьев.
Он пояснил, что до конца января ФАС планирует изменить ситуацию "существенным образом", а завершить эту работу в ведомстве намерены к концу I квартала.
"Мы либо решим эту проблему, либо вынесем жесточайшие штрафы в отношении аэропортовых администраций. Я думаю, что никто этого не хочет", - добавил глава ФАС.
По словам Артемьева, администрации московских аэропортов на недавнем совещании с ФАС согласились, что ситуацию надо менять в пользу потребителей.
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