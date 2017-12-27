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Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве — один человек погиб и еще трое получили ранения

Среда, 27 Декабря 2017 10:53
Стрельба на фабрике &quot;Меньшевик&quot; в Москве — один человек погиб и еще трое получили ранения Фото из открытых источников

В результате стрельбы, которая была зафиксирована на фабрике "Меньшевик", что расположена на Иловайской улице в Москве, погиб как минимум один человек. Еще трое, по данным из правоохранительных структур, получили ранения.

 

Согласно предварительной информации, стрельбу на фабрике "Меньшевик" открыл мужчина, который является бывшим собственником предприятия. Он застрелил охранника фабрики, а затем проник на территорию и начал беспорядочную стрельбу, от которой и пострадали трое человек.

 

В данный момент территория фабрики оцеплена бойцами СОБР и ОМОН. На место прибыл Олег Баранов, начальник полиции столицы Российской Федерации. Сообщается, что сотрудники сил правопорядка пока что не могут попасть на территорию фабрики. Установить контакт со стрелявшим тоже пока что не удается.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости стрельба

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