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Захват заложников в Москве — по тревоге подняты подразделения СОБР и ОМОН

Среда, 27 Декабря 2017 10:35
Захват заложников в Москве — по тревоге подняты подразделения СОБР и ОМОН Фото из открытых источников

В столице Российской Федерации произошел захват заложников. Подробностей пока нет, но по данным из экстренных служб Москвы, к месту чрезвычайного происшествия уже были направлены бойцы ОМОН и СОБР.

 

По последним данным, речь идет о захвате заложников, который, вероятно, имеет место на фабрике "Меньшевик", где была зафиксирована стрельба. Известно, что в результате стрельбы был убит охранник предприятия, а также ранены еще три человека.

 

Столичные полицейские говорят, что стрельбу открыл бывший собственник фабрики. В данный момент территория предприятия оцеплена бойцами ОМОН и СОБР.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости заложники

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