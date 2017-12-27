Захват заложников в Москве — по тревоге подняты подразделения СОБР и ОМОН

Фото из открытых источников

В столице Российской Федерации произошел захват заложников. Подробностей пока нет, но по данным из экстренных служб Москвы, к месту чрезвычайного происшествия уже были направлены бойцы ОМОН и СОБР.

По последним данным, речь идет о захвате заложников, который, вероятно, имеет место на фабрике "Меньшевик", где была зафиксирована стрельба. Известно, что в результате стрельбы был убит охранник предприятия, а также ранены еще три человека.

Столичные полицейские говорят, что стрельбу открыл бывший собственник фабрики. В данный момент территория предприятия оцеплена бойцами ОМОН и СОБР.