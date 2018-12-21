Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии

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После того, как британский медиарегулятор Ofcom сообщил о нарушении российским каналом RT правил вещания, Роскомнадзор решил провести проверку в отношении канала BBC World News и ресурсов "Би-би-си" в целом — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверит британские медиаресурсы на предмет соблюдения всех положений законодательства Российской Федерации.

Информация о проверке ресурсов "Би-би-си" появилась сегодня на официальном сайте Роскомнадзора.

"Ведомство приступает к проведению комплекса контрольных мероприятий в отношении вещающего на территории России канала BBC World News. Проверкам, кроме того, будут подвергнуты все ресурсы BBC в информационном пространстве. Особенное внимание будет уделяться соответствию материалов "Би-би-си" российским законам", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В распространенной Роскомнадзором информации подчеркивается, что проверки будут осуществляться в связи с ситуацией, связанной с российским каналом RT, у которого британский регулятор выявил нарушения правил вещания.

Как сообщает RT, весной 2018-го года регулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам канала RT, привязав большую их часть к истории об отравлении Скрипалей в Солсбери. Накануне Ofcom объявил о завершении расследования — регулятор обнаружил нарушения вещательного кодекса в семи материалах RT.