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Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новую технологию блокировки Telegram

Вторник, 18 Декабря 2018 15:49
Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новую технологию блокировки Telegram Фото из открытых источников

Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций планирует внедрить новое техническое решение, позволяющее блокировать доступ к запрещенным в Российской Федерации сайтам и приложениям. Технология глубокого анализа пакетов (DPI), на реализацию которой будет потрачено до двадцати миллиардов рублей, позволит Роскомнадзору все-таки заблокировать мессенджер Telegram.

 

О том, что в недрах Роскомнадзора готовится решающий удар по запрещенному в РФ мессенджеру Telegram, рассказал инсайдер, знакомый с проектом. Его слова приводит Русская служба "Би-би-си".

 

"У провайдеров устанавливается оборудование для DPI, которое анализирует весь пропускаемый через него трафик и отлавливает пакеты, свойственные каким-то конкретным сайтам или сервисам. Программно-аппаратный комплекс может отсекать любой нежелательный трафик", — так инсайдер описывает суть технологии, на которую Роскомнадзор собирается потратить двадцать миллиардов бюджетных рублей.

 

Внедрение DPI, кстати, не гарантирует полную блокировку Telegram. То есть, разработчики мессенджера могут начать маскировать трафик приложения, и тогда DPI будет справляться с задачей лишь частично. В любом случае, команде мессенджера уже не удастся противостоять Роскомнадзору с былой легкостью.

 

В любом случае, ставить точку в противостоянии Роскомнадзора и "Телеграма" пока что рановато.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Роскомнадзор
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