Владимир Путин ответил на вопрос о своей свадьбе

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему, "как порядочному человеку", рано или поздно предстоит жениться. Когда конкретно это произойдет и кто станет первой леди России — Путин не уточнил.

Глава государства ответил на персональный вопрос (если, конечно, это можно считать ответом), заданный корреспондентом Life Александром Юнашевым, в рамках большой пресс-конференции, которая состоялась сегодня.

Для начала Путин поинтересовался у Юнашева, женат ли тот, и получив утвердительный ответ, сказал: "Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему", а затем добавил "Ладно" и заявил, что как порядочный человек, когда-то должен будет жениться. Услышать и увидеть ответ Путина на вопрос о свадьбе можно на видео ниже.

Владимир Путин, напомним, был женат на Людмиле Путиной до 2013-го года, когда первая пара РФ объявила о расторжении брака. Президент особенно подчеркнул, что решение о разводе было принято ими с супругой сообща.

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в свое время опубликовало издание "Собеседник", бывшая жена Путина вышла замуж во второй раз — ее избранником стал молодой бизнесмен Артут Очеретный. Официального подтверждения у этой информации, правда, до сих пор нет.