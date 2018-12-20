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Владимир Путин ответил на вопрос о своей свадьбе

Четверг, 20 Декабря 2018 14:29
Владимир Путин ответил на вопрос о своей свадьбе Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему, "как порядочному человеку", рано или поздно предстоит жениться. Когда конкретно это произойдет и кто станет первой леди России — Путин не уточнил.

 

Глава государства ответил на персональный вопрос (если, конечно, это можно считать ответом), заданный корреспондентом Life Александром Юнашевым, в рамках большой пресс-конференции, которая состоялась сегодня.

 

Для начала Путин поинтересовался у Юнашева, женат ли тот, и получив утвердительный ответ, сказал: "Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему", а затем добавил "Ладно" и заявил, что как порядочный человек, когда-то должен будет жениться. Услышать и увидеть ответ Путина на вопрос о свадьбе можно на видео ниже.

 

Владимир Путин, напомним, был женат на Людмиле Путиной до 2013-го года, когда первая пара РФ объявила о расторжении брака. Президент особенно подчеркнул, что решение о разводе было принято ими с супругой сообща.

 

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в свое время опубликовало издание "Собеседник", бывшая жена Путина вышла замуж во второй раз — ее избранником стал молодой бизнесмен Артут Очеретный. Официального подтверждения у этой информации, правда, до сих пор нет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин новости сегодня
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