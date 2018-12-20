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Песков пояснил, почему у Путина нет мобильного телефона

Четверг, 20 Декабря 2018 10:33
Песков пояснил, почему у Путина нет мобильного телефона Фото из открытых источников

Глава Российской Федерации Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, так как подобные устройства подразумевают "чрезмерную открытость". Такое заявление в эфире канала "Россия-24" сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

 

Использование мобильного телефона или смартфона — это, по словам Пескова, "полная прозрачность на грани тотального эксгибиционизма". Соответственно, как только человек обзаводится мобильным телефоном, он автоматически соглашается выставить свою жизни на всеобщий показ.

 

"У президента, и тем более у президента такой страны, как Российская Федерации, и особенно у такого президента, как Владимир Путин, не должно быть мобильного телефона", — заявил Песков, не пояснив, чем конкретно РФ является "такой" страной, в которой президенту нельзя пользоваться мобильным телефоном. Потому что президенты других стран, как мы знаем, телефонами пользуются, и не испытывают при этом никаких проблем.

 

"Старые добрые" телефоны закрытой правительственной связи, по словам пресс-секретаря российского главы, переживут все смартфоны вместе взятые.

 

Песков, кроме того, рассказал, как осуществляется подготовка информации для Путина. Президент, как уже давно известно, предпочитает бумажные дайджесты и папки с распечатками. Но иногда, как отметил Песков, Путин "может в компьютере сам посмотреть интернет".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин новости сегодня
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