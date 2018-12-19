Lenovo создала самый мощный в мире смартфон с Snapdragon 855

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Смартфон Z5 Pro GT, анонсированный компанией Lenovo накануне, стал первым в мире устройством, основанным на новейшей флагманской однокристальной системе Qualcomm — Snapdragon 855. Кроме производительного процессора, смартфон получил внушительные двенадцать гигабайт оперативной памяти.

Судя по результатам тестирования в популярном бенчмарке AnTuTu, новый смартфон от "Леново" является самым мощным в мире. 368 480 баллов, которые набрал Lenovo Z5 Pro GT в тесте — более, чем впечатляющий результат.

Lenovo Z5 Pro GT — модификация анонсированного ранее смартфона Lenovo Z5 Pro, так что основные характеристики новинок похожи. Экран Z5 Pro GT выполнен по технологии Super AMOLED, а его диагональ составляет 6.4 дюйма. Непосредственно под экраном расположен дактилоскопический сенсор, так что разблокировать девайс можно просто касаясь дисплея.

Для того, чтобы обеспечить максимальную площадь экрана, инженеры разместили фронтальную камеру в слайдере, который придает смартфону оттенок особо высокой технологичности. Механизм слайдера, как отмечается, является очень надежным, так что переживать из-за механического износа не стоит.

Z5 Pro GT появится в продаже двадцать четвертого января 2019-го. Топовая версия смартфона, с 12 гигабайтами оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, обойдется "всего" в 650 американских долларов — это, как отмечают эксперты, сравнительно недорого.