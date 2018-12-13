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Россия объявила словацкого дипломата персоной нон грата

Четверг, 13 Декабря 2018 11:42
Россия объявила словацкого дипломата персоной нон грата Фото из открытых источников

Работающий в Москве военный дипломат из Словакии был объявлен персоной нон грата Министерством иностранных дел Российской Федерации. Дипломату, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, необходимо покинуть страну в течение сорока восьми часов.

 

Захарова напомнила, что в прошлом месяце власти Словакии сообщили о высылке из страны военного дипломата из России, поэтому в Москве решили пойти на ответные меры, которые стали, как видно, полностью зеркальными.

 

"Практика зеркальных ответных мер является общепринятой в мировой дипломатии, поэтому нужно понимать, что те или иные недружественные действия, направленные против Российской Федерации, всегда могут повлечь за собой зеркальный ответ", — заявила Захарова в ходе брифинга для журналистов.

 

Дипломат, которого Москва объявила персоной нон-грата, должен покинуть Россию в течение двух суток — уточнила Захарова, отметив, что власти Словакии сами предопределили такой сценарий, когда выслали из страны российского военного дипломата.

 

"Нота об объявлении персоной нон грата военного дипломата из Словакии была вручена словацкому послу в Москве одиннадцатого декабря", — отметила офпредставитель Министерства иностранных дел РФ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости дипломаты
Интернет и СМИ
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