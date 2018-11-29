Захарова прокомментировала планы Киева просить Турцию перекрыть Босфорский пролив

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Киев собирается обратиться к властям Турции с просьбой перекрыть Босфорский пролив "в связи с агрессией России". Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, Мария Захарова, расценивает планы Украины как "продолжение провокативной политики".

Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении Киева обратиться к Анкаре с просьбой перекрыть Босфор "из-за России" — в беседе с журналистами издания Nation News представитель МИД России назвала этот шаг "провокативным поведением".

В Украине, как сообщалось ранее, уверены, что инцидент в Керченском проливе произошел по вине российской стороны. "Мировое сообщество обвинит в инциденте Москву", — говорят украинские власти.

Инцидент в Керченском проливе, напомним, произошел двадцать пятого ноября — морские силы пограничного управления Федеральной службы безопасности задержали три украинских судна, которые нарушили границы РФ и несанкционированно вошли в российские территориальные воды. Задержание происходило с применением силы, поэтому несколько украинских моряков получили несмертельные ранения.