Четверг 29 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Захарова прокомментировала планы Киева просить Турцию перекрыть Босфорский пролив

Захарова прокомментировала планы Киева просить Турцию перекрыть Босфорский пролив

Четверг, 29 Ноября 2018 14:04
Захарова прокомментировала планы Киева просить Турцию перекрыть Босфорский пролив Фото из открытых источников

Киев собирается обратиться к властям Турции с просьбой перекрыть Босфорский пролив "в связи с агрессией России". Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, Мария Захарова, расценивает планы Украины как "продолжение провокативной политики".

 

Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении Киева обратиться к Анкаре с просьбой перекрыть Босфор "из-за России" — в беседе с журналистами издания Nation News представитель МИД России назвала этот шаг "провокативным поведением".

 

В Украине, как сообщалось ранее, уверены, что инцидент в Керченском проливе произошел по вине российской стороны. "Мировое сообщество обвинит в инциденте Москву", — говорят украинские власти.

 

Инцидент в Керченском проливе, напомним, произошел двадцать пятого ноября — морские силы пограничного управления Федеральной службы безопасности задержали три украинских судна, которые нарушили границы РФ и несанкционированно вошли в российские территориальные воды. Задержание происходило с применением силы, поэтому несколько украинских моряков получили несмертельные ранения.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Босфор
 

Главное за сутки
Как решается вопрос роста пенсий в России? Как решается вопрос роста пенсий в России? Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вопрос роста пенсий решенным. Соответствующее заявление, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", Путин сделал в рамках инвестиционного форума "Россия зовет". Эксперты говорят, что вопрос…
В Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента В Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента На выборах президента Грузии после подсчета почти ста процентов бюллетеней победу одерживает Саломе Зурабишвили. Она набрала без малого 60 процентов голосов, сообщает сайт Вести. Кандидат и ее сторонники еще накануне…
Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе Президент США заявил о намерении разобраться, что произошло у Керченского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" он…
Читайте также
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России Тезисно по призывам Вашингтона к России совершить уступки по Сирии и ДРСМД. 1. По Сирии США открыто заявляют, что готовы хоть завтра вывести войска (чем лишний раз подтверждают, что курды…
Двуличие Facebook: людьми торговать можно, а писать хорошо о России - нет Двуличие Facebook: людьми торговать можно, а писать хорошо о России - нет Наш ресурс забанили на Facebook. Горе-то какое! При попытке перехода на официальную страницу нашего сайта https://www.facebook.com/planettodayru/ теперь появляется сообщение о том, что "что-то пошло не так". Служба поддержки фейсбука не…
Неожиданное слабое место сильной России Неожиданное слабое место сильной России Шаткая ситуация российско-украинского конфликта в очередной раз обострилась. Причиной тому стала стычка военных кораблей двух государств в районе Керченского пролива, после чего буквально все украинское правительство встало на уши. Их…
Тема дня
Шокирующая беспринципность "мирового борца за демократию" Шокирующая беспринципность "мирового борца за демократию"

Все мы привыкли слышать о справедливости западных демократов, которые во что бы то ни стало пытаются...

Фото
Самая опасная пешая тропа в мире Самая опасная пешая тропа в мире

Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.