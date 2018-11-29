Захарова прокомментировала планы Киева просить Турцию перекрыть Босфорский пролив

Киев собирается обратиться к властям Турции с просьбой перекрыть Босфорский пролив "в связи с агрессией России". Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, Мария Захарова, расценивает планы Украины как "продолжение провокативной политики".
Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении Киева обратиться к Анкаре с просьбой перекрыть Босфор "из-за России" — в беседе с журналистами издания Nation News представитель МИД России назвала этот шаг "провокативным поведением".
В Украине, как сообщалось ранее, уверены, что инцидент в Керченском проливе произошел по вине российской стороны. "Мировое сообщество обвинит в инциденте Москву", — говорят украинские власти.
Инцидент в Керченском проливе, напомним, произошел двадцать пятого ноября — морские силы пограничного управления Федеральной службы безопасности задержали три украинских судна, которые нарушили границы РФ и несанкционированно вошли в российские территориальные воды. Задержание происходило с применением силы, поэтому несколько украинских моряков получили несмертельные ранения.
Все мы привыкли слышать о справедливости западных демократов, которые во что бы то ни стало пытаются...
Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...
Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.