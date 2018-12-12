В Google объяснили, почему поиск по картинкам считает Трампа «идиотом»

Сундар Пичаи, генеральный директор компании Google, объяснил, почему его поисковая система показывает фотографии Дональда Трампа в ответ на запрос "идиот". О технических аспектах работы сервиса "Картинки Google" Пичаи говорил в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.
Вкратце — показывать Трампа по запросу "идиот" решили умные алгоритмы "Гугла". То есть, никакого ручного вмешательства в поисковую систему не было, и инфраструктура Google не контролируется импульсивными людьми, действующими из политических соображений.
"Прямо сейчас я могу ввести слово "идиот" в поиск по картинкам Google, и в ответ поисковик выдаст фотографию с президентом США Дональдом Трампом. Как так получается?", — спросила у Сундара Пичаи член Палаты представителей Конгресса Зои Лофгрен.
Для того, чтобы объяснить, почему так происходит, главе Google пришлось рассказать, как вообще устроена поисковая система Google.
"Наши алгоритмы проверяют ваш запрос на соответствие содержимому страниц сайтов, которые сортируются по двум сотням разных критериев. При формировании результатов учитываются релевантность, популярность, актуальность, и так далее. В итоге вы получаете самые лучшие результаты поиска по любому возможному запросу", — заявил Пичаи.
Гендиректор Google добавил, что нет никакого "закулисного человека", который сидит и решает, что показывать в ответ на тот или иной поисковый запрос.
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