Десять сортов пропагандистских СМИ: Роджерс составил необычный рейтинг

Фото из открытых источников

Запад продолжает использовать оппозиционные российские СМИ в своих целях. Либеральные медиа, как верные псы, выполняют заказы кураторов по дискредитации России. Среди них можно выделить десятку главных активистов.

Создал необычный рейтинг колумнист «Журналистской правды» Александр Роджерс. А само предложение поступило от читателей интернет-ресурса, вдохновленных расследованием публициста по «Новой газете».

При создании рейтинга колумнист акцентировал внимание на самых известных либеральных СМИ. Речь идет о таких, как «Радио Свобода», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «РБК», «Новая газета», «Лента.ру», «Фонтанка», «The Insider», «Навальный Live», «Медуза», ЦУР и МБХ-медиа.

Три последних издания Роджерс объединил в одну группу, так как они входят в один холдинг Михаила Ходорковского

На десятой строчке, по мнению колумниста, расположился телеканал «Дождь». Последнее место ему досталось из-за низкого цитирования, редкого выпуска статей. Кроме того, ресурс охватывает откровенно небольшую аудиторию. По всей видимости, это связано с платной подпиской.

Девятое место в топе Роджерса занял «Инсайдер». Как бы ни старался главный редактор издания Роман Доброхотов отрабатывать британские гранты, все безуспешно. Кроме парочки конспирологов, материалы СМИ никто не читает.

Восьмая позиция досталась «Фонтанке». По словам журналиста, издание известно лишь в Петербурге. Да и жителей Северной столицы не сильно впечатляют низкопробные фейки этого СМИ.

Номер семь – «РБК». Если еще год назад журналисты выпускали «дешевые фейки», то сейчас – тишина. «Возможно, стареют», - отметил Роджерс.

«Лента. Ру», расположившаяся на 6-й строчке рейтинга, рассчитана на недалекого читателя. Все статьи подкрепляются кликбейтными заголовками в стиле «Шок!» или «Власти скрывают!». Сами материалы больше похожи на бред прожженного наркомана.

На пятом месте «Навральный-Dead». Именно такое название Роджерс дал всем медиа-проектам блогера Алексея Навального. Под видом «первоклассных расследований» популист выдает откровенно слабый контент, на поддержку которого требует у школьников денег.

На четвертой позиции – «Медуза» и прочие МБХ-медиа, за которые отвечает беглый олигарх Михаил Ходорковский. Указывая на доменное имя проектов, Роджерс напоминает, что бизнесмен тесно сотрудничает с властями Британии. Также журналист делает отсылку к темному прошлому Ходорковского.

«Чем больше либеральных журналистов связывается с Ходорковским – тем меньше остаётся либеральных журналистов», - намекает Роджерс на криминальную деятельность олигарха.

Бронза достается оскандалившемуся изданию «Новая газета». СМИ под руководством Дмитрия Муратова и Сергея Кожеурова превратилось в русофобский рупор, распространяющий фейки. Чего стоит последнее расследование с «пропавшим» информатором.

Второе место в рейтинге Роджерса занимает столичная радиостанция «Эхо Москвы». Журналисты ресурса делают вид, что соответствуют высоким стандартам западной журналистики. На деле издание тиражирует фейки вперемешку с русофобскими пасквилями. Более подробно деятельность радиостанции описывал ранее автор «Журналистской правды» Григорий Игнатов.

Дошла очередь и до золотого призера. Высшая награда почетно присуждается СМИ «Радио Свобода». Это масс-медиа не только является неприкрытым рупором американской пропаганды, но еще и активно сотрудничает с «нацистским режимом Порошенко».

Колумнист «ЖП» в конечном итоге делает неутешительный вывод. Ни одно из вышеперечисленных изданий не может претендовать на звание профессионалов. Вместо того чтобы предоставлять факты и правду, СМИ занимаются откровенной пропагандой.