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После ряда разоблачений низкосортных «расследований» «Новой газеты» издание окончательно слетело с катушек. На это обратил внимание известный публицист Александр Роджерс, довольно эмоционально обрисовав редакционную политику либерального издания.

Журналист отметил, что существующее за счет западных спонсоров СМИ заполоняет инфополе еще более «упоротыми и дурацкими» текстами. А контент «Новой газеты» окончательно вылетел за рамки журналистских стандартов и морально-этических норм.

Отчетливо проглядываются два основных направления работы издания. Первое, отметил Роджерс, заключается в создании информационного фона на тему существования неких «репрессий власти против молодежи». Причем в качестве фактуры «Новая» приводит по-настоящему бредовые примеры.

Так, СМИ обнаружило «войну власти и молодежи» в аресте на 12 суток малоизвестного рэпера Хаски. Тот факт, что он нарушил законодательство, исполнив трек на крыше чужой машины, мало волнует редакцию «Новой». Режим лютует.

Еще более странным выглядят терзания «Новой газеты» в контексте отмены концертов в Москве и Петербурге украинского исполнителя Захара Мая. Того самого националиста, что призывал давить людей танками на Красной площади. В целом, под заказную повестку притягиваются все подобные случаи, а информация подается сугубо однобоко.

Второе направление работы «Новой газеты» более глобально и заключается в дискредитации военно-промышленного комплекса и армии РФ. Судя по всему, отметил Роджерс, показанные 1 марта «мультики» с новейшим вооружением произвели неизгладимое впечатление на западные структуры разведки.

В этой связи марионетки Ходорковского принялись штамповать информационные атаки на корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». То самое предприятие, производящее нашумевшее гиперзвуковое оружие и широкую номенклатуру передового ракетного вооружения для армии РФ.

В подпункты поставленной западными заказчиками задачи можно отнести фейки про «сотни погибших» в Сирии, провалы учений и боевых операций и инфоатаки на другие компании оборонпрома. Стоит вспомнить, как «Альфа-Банк» Фридмана пытался обанкротить УВЗ – разработчика боевой платформы «Армата». Тогда «Новая» старательно генерировала нужный информационный фон.

Впрочем, на этот раз деятельность завравшегося «фейк-ньюс» заметил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Политик предложил директору КТРВ Борису Обносову подать на «Новую газету» в суд. Роджерс, в свою очередь, поддержал инициативу, потребовав «прекратить издевательство над мозгами читателей и зачистить инфополе от этого безумного шлака».