В Крыму назвали условия прохода ВМС Украины в Азовское море

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Суда украинских военно-морских сил смогут проходить через Керченский пролив и заходить в Азовское море, если командование ВМС Украины будет придерживаться международных правовых норм и правил судоходства, а также правил прохода через территориальные воды Российской Федерации.

Такое заявление сделал сегодня Юрий Гемпель, руководитель комитета по межнациональным отношениям парламента Республики Крым.

Ранее, напомним, начальник украинского министерства обороны Степан Полторак заявил, что корабли Украины будут проходить через Керченский пролив и впредь, т.к. Украина не собирается отказываться от своего законного права присутствовать в Азовском море.

Гемпель отметил, что присутствие украинских военных кораблей в Азовском море действительно является правом Киева, но это право не должно идти вразрез с международными законами и правилами судоходства. Плюс, украинские суда должны придерживаться правил захода в российские воды.

"Если украинская сторона будет придерживаться всех правил и требований, то с российской стороны никто не будет препятствовать прохождению кораблей ВМС Украины через Керченский пролив", — заявил Гемпель.