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Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков

Среда, 05 Декабря 2018 08:42
Госдеп пообещал России &quot;последствия и боль&quot; за украинских моряков Фото из открытых источников

Россию ожидают «боль и последствия», если она не освободит арестованных украинских моряков, задержанных во время инцидента с участием кораблем ВМС Украины в Керченском проливе.

 

Об этом заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента США на брифинге 4 декабря. Его слова приводятся в стенограмме брифинга, опубликованной на сайте ведомства. Имя чиновника не указывается, сообщают Ведомости.

 

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем», — заявил американский чиновник. Он подчеркнул, что это постоянное послание российской стороне по поводу ее «агрессивного поведения».

 

Представитель госдепартамента напомнил позицию Вашингтона относительно произошедшего в Черном море, назвав это «актом агрессии», «военной эскалацией» и нарушением международных правил.

 

«Они (российские власти) должны освободить экипаж, вернуть корабли, и это не то, на что мы закроем глаза», — заключил чиновник.

 

Российские пограничники задержали в Черном море два украинских бронекатера и буксир и членов их экипажей (всего 24 гражданина Украины) 25 ноября. Федеральная служба безопасности (ФСБ) объяснила задержание тем, что украинские суда вошли в российские воды незаконно и не предупредили Москву о перемещениях. Украинская сторона настаивала, что заранее сообщила России о планах своих кораблей пройти из Одессы в Мариуполь. В результате ФСБ с применением силы задержала суда. Во время операции пострадали трое украинских военных, они были доставлены в больницу. Позже суды Керчи и Симферополя арестовали задержанных. 30 ноября они были переведены в СИЗО Москвы: 21 моряк – в изолятор «Лефортово», еще трое – в больницу при «Матросской Тишине».

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Керченский инцидент США и Россия последние новости
 

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