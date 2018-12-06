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Рада одобрила непродление Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ

Четверг, 06 Декабря 2018 15:39
Рада одобрила непродление Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ Фото из открытых источников

Члены Комитета по иностранным делам, существующего при Верховной раде Украины, одобрили проект закона о прекращении действия договора о дружбе с Российской Федерацией. Соответствующее решение, по данным ТАСС, было принято единогласно.

 

"Решение о поддержке законопроекта "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ" было принято единогласно", — заявила по итогам заседания Комитета Анна Гопко, председатель органа.

 

Заместитель начальника Министерства иностранных дел Украины, Василий Бондарь, отметил, что теперь необходимо решение депутатов Верховной рады, чтобы закончить подготовку к принятию законопроекта. После этого о решении украинских депутатов будет официально уведомлена российская сторона.

 

Указ украинского президента Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией, напомним, был принят еще в сентябре 2018-го. Правда, потом оказалось, что решение не имело силы, т.к. за него не проголосовали депутаты Верховной рады. Комментируя новость из Украины, эксперты отмечают, что сегодняшнее решение членов Комитета по иностранным делам, а также будущее одобрение закона Радой — это технические процедуры, из которых украинская машина пропаганды пытается сделать очередную "перемогу".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
 

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