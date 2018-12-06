Три пути выборов на Украине

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Все ближе окончание 2018 года, а это значит, что уже совсем скоро в Украине пройдут выборы нового президенты. Многие жители страны ожидают этого момента в надежде, что новый лидер, наконец, принесет стране стабильность и мир, другие же наоборот опасаются прихода ко власти очередного проходимца, способного уничтожить даже самое успешное предприятие (не говоря уж о современной Украине).

Однако выборы в Украине – это вещь удивительная и волшебная. Каждый раз основными конкурентами здесь всегда становятся визуально непримиримые соперники с абсолютно отличными взглядами на стратегию развития страны. Вот правда, когда суть доходит до дела, оказывается, что оппоненты только на словах имеют кардинальные различия, а в процессе правления их деятельность повторяется с завидной регулярностью. И подобная суть вещей обстояла в Украине с самого провозглашения страной независимости.

По сложившейся уже традиции в Украине побеждают исключительно силы, оппозиционные власти. С небольшой поправкой на произошедшее в 2004 году. Тогда внезапную победу одержал ставленник Леонида Кучмы (тогда действующего президента Украины) Виктор Янукович. Но такой поворот событий оппозицию, а скорее тех, кто вложил в нее денег, не устроил. Это и стало началом первого из современных майданов, на котором народу с демократических трибун рассказали, что Янукович - вор и бандит, а они – добрые и демократичные.

Правда, когда «добрые и демократичные» добрались до власти, людям (или тем, кто победу в выборах организовывал) их самодеятельность не понравилась. А потому в следующих выборах уже в 2010 году победил очередной оппозиционер, которым оказался уже сам Янукович. Правда свой президентский срок он довести до конца так и не смог. Ему на смену пришли яркие оппозиционеры, погрузившие Украину в пучину кровопролития и беззакония, а их лидером стал олигарх и миллиардер (против них одно время, к слову, боролся майдан) Петр Порошенко.

И все бы так и шло по накатанной (оппозиционеры меняли бы друг друга, а народ Украины не понимал почему все они, как один, похожи друг на друга в своей деятельности), если бы современная власть не заигралась бы с настроениями народа. Пока все украинское правительство изо всех сил ненавидело Путина, они забыли подготовить нового весомого оппозиционера, а кандидатуры нынешних вызывают вопросов не меньше, чем кандидатура действующего президента страны.

А потому у правящей много лет одной политической элиты появляется закономерный вопрос: а что же теперь делать? И видится ответа на этот вопрос всего три. Первым из них является отсрочка выборов – маневр, который совсем недавно попыталась совершить команда Порошенко в попытке отсрочить свое поражение или подготовить нового «оппозиционного» кандидата. Вот только план не удался из-за быстрой негативной реакции в СМИ.

Вторым не менее плачевным вариантом может оказаться проведение выборов с привычными массовыми фальсификациями. Под этим соусом можно согнать на избирательные площадки патриотически настроенных активистов, которые попросту сорвут избирательный процесс, что опять-таки даст возможность украинским влиятельным персонам подготовить удобоваримого конкурента для нынешних руководителей.

Ну и наконец третий, а заодно наименее возможный из вариантов – проведение выборов вовсе без Порошенко. Это даст возможность действующему украинскому лидеру уйти с занимаемой должности с гордо поднятой головой. Но на такой вариант он точно не согласится. Уж больно нравится украинским политикам положение, в котором они взирают сверху вниз на весь народ, а вместе с тем могут позволить делать все, что душе угодно, прикрываясь своими высочайшими полномочиями.