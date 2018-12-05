Путин объяснил игнорирование звонков Порошенко

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Российский президент Владимир Путин игнорирует телефонные звонки своего украинского коллеги Петра Порошенко, так как не желает принимать участие в его предвыборной кампании.

Путин, по данным агентства РИА Новости, заявил, что он не просто так не желает беседовать с Порошенко по телефону. Все дело в том, что президент Украины продолжает придерживаться сценария, направленного на создание все новых провокаций, ответственность за которые традиционно возлагается на Москву.

"Я не хочу участвовать в комбинациях украинского президента и, соответственно, не буду", — заявил Владимир Путин.

Ранее, напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что запрос на телефонную беседу с Путиным действительно поступал со стороны президента Украины, однако российская сторона, "оценив целый набор факторов, среди которых — совместимость рабочих графиков", решила отклонить его.

Порошенко, в свою очередь, неоднократно жаловался на игнорирование со стороны Путина, а также обращался к немецкому канцлеру Ангеле Меркель с просьбой оказать содействие в проведении переговоров.

Президенту Украины срочно потребовался разговор с Путиным после того, как в Керченском проливе произошел инцидент с участием украинских кораблей, которые нарушили границу РФ и были задержаны российскими пограничниками с применением силы.