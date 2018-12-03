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Итоги саммита G20: Путин всех переиграл

Понедельник, 03 Декабря 2018 11:12
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Фото из открытых источников

Наш Президент снова всех переиграл. На саммите большой двадцатки в Аргентине Владимир Путин достиг всех поставленных целей. 

 

Во-первых, на саммите рядом с нашим Президентом сидел наследный кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который является фактическим правителем страны, потому что его отец смертельно болен. С влиятельным наследным принцем были проведены важные переговоры. Иметь Саудовскую Аравию в качестве нового союзника очень хорошо.

 

Во-вторых, несмотря на то, что Трамп отказался проводить переговоры с Путиным из-за Керченской Ситуации, наш Президент "на ногах" перемигивался с Трампом, то есть все-таки поговорил с ним.

 

В-третьих, были проведены переговоры с премьер-министром Японии. Очень скоро мы добьемся подписания мирного договора с Японией и Япония станет нашем важнейшим союзником в Тихоокеанском регионе, причем на наших условиях. 

 

Как вы знаете, Япония хочет получить обратно свои острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Это условия Японии для подписания мирного договора.

 

А наши российские условия - это то, что мы отдадим Японии только Хабомаи (безлюдный никому не нужный набор скал с гнездящимися стаями бакланов) и маленький бесполезный Шикотан. А Кунашир и Итуруп навсегда оставим себе, подписав мирный договор и срубив море бабла с япошек за Хабомаи и Шикотан. И японцы еще и нашими союзниками станут.

 

И самое интересное: Порошенко даже не было на этом саммите. Никто его не пригласил. Потому что Украина - это страна третьего, если не четвертого мира, в которой война, военное положение, отсутствие тепла при морозах, даже соль закончилась на Украине. 

 

Судьбу мира вершили в Аргентине сильнейшие. В том числе и наш Президент.

 

Полина Дубинина

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги саммит G20 Россия
 

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  • Много раздаешь, какой Шикотан, ты там был? Красивейший остров и ракеты туда поставить можно.

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