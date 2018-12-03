"Паленка": В Китае продают чехлы для телефонов с Порошенко

Фото из открытых источников

Стилистика известного шоколада "Алёнка" была использована неизвестными шутниками для производства чехлов для телефонов с изображением украинского президента Петра Порошенко. Надпись под президентом Украины, который изображен в платке, гласит: "Палёнка".

Чехол для смартфона с изображением украинского лидера в образе "Алёнки" со знаменитого шоколада можно приобрести на торговой площадке AliExpress. Стоимость уникального товара — всего сто тридцать семь с половиной российских рублей.

В нижней части чехла можно заметить логотип принадлежащей президенту Украины компании Roshen, а также странный рисунок с поросенком в короне.

Модный аксессуар, судя по всему, пользуется определенным спросом у пользователей AliExpress — на это указывают, в частности, отзывы, присутствующие на странице с товаром. Сложно представить себе человека, который бы пользовался смартфоном, упакованным в подобный чехол, но они, как видно, существуют.

Аналогичных чехлов с, например, президентом России Владимиром Путиным, в каталоге AliExpress обнаружено не было. По крайней мере — пока. Но в целом, можно сказать, что политика добралась и до китайских маркетплейсов.