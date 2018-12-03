Порошенко рассказал, как унижается перед Владимиром Путиным

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Очередные заявления, сделанные президентом Украины наглядно демонстрируют только одно - до какой степени низости может пасть тот, кто, несомненно, в силу трагической ошибки, по сей день имеет наглость именоваться "главнокомандующим" и "гарантом конституции". Стенать и плакать на весь мир о том, что в России с ним не желают уже даже разговаривать?! Нечего сказать - хорош "глава государства"!

То, что Порошенко именно жалуется на собственное убожество и именно перед всем миром, доказывает то, что широко цитируемые сейчас его слова - это фрагменты интервью, которое "лидер украинской нации" дал ряду зарубежных изданий. Что же терзает его сердце более всего? "К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос о прямом телефонном разговоре в любом формате - в двустороннем, в "нормандском", с участием американских партнеров и т.д. Российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров!" - сокрушается украинский президент.

При этом он, естественно, изо всех сил пытается изображать хорошую мину при плохой игре, делать вид, что не понимает - в Кремле просто-напросто не желают, не видят смысла общаться с политическим лузером, американской марионеткой, да и, попросту, судя по множеству заявлений и поступков Порошенко - психически неуравновешенным человеком. Впрочем, ввязываться в бесконечную и пустопорожнюю полемику с его хозяевами - из Брюсселя ли, из Вашингтона, в Москве тоже уже не находят нужным. А зачем? Чтобы выслушать в свой адрес очередной ворох вздорных упреков и пустых угроз? Пусть Порошенко унижается - судя по всему, он это просто обожает.

"Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. ... Никто в мире их не понимает!" - восклицает Порошенко. ну, это как раз естественно - где уж кондитеру с начисто спаленными спиртом извилинами постичь мысли и резоны лидера сверхдержавы. Однако, бравый "главнокомандующий" почему-то уверен, что ему удастся-таки "сломать" Владимира Путина и уж тогда, наверняка отыграться за собственные позор и ничтожество. Естественно, не самостоятельно а с помощью звездно-полосатого "большого брата", без которого Порошенко давно и шагу ступить не может.

Санкции, санкции и только санкции. по мнению украинского "гаранта", "являются мотивацией, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, достичь деэскалации ситуации и вывести российские войска из Украины". И он на полном серьезе верит, в том, что "выдавит" свое, натравливая на Россию Америку и Евросоюз: "Требование всего мира - немедленно освободить украинских моряков и корабли!", - гордо возглашает Порошенко. Не удосужившись при этом задуматься - до какого именно осветительного прибора Кремлю эти самые вздорные "требования", которыми, честно говоря, "весь мир" Россию уже слегка подзадолбал.

Порошенко, как плохо обученный попугай с ограниченным словарным запасом, продолжает твердить о том, что Россия "грубо нарушила международное право не только атакой на украинских военных, не только закрытием Керченского пролива, пытаясь заблокировать все Азовское море, что де-факто является попыткой оккупации Азова". При этом требования, выдвигаемые им, отличаются прямо-таки крайней степенью наглости: "командованию России нужно отвести войска от российско-украинской границы, а также вывести корабли ВМФ России из Азовского моря!" Всего-то? А ключей от Москвы на блюдечке с голубой каемочкой не желаете?!

Самое замечательное, что раздавая интервью западной прессе, Порошенко остается верен своей сути: то есть - глупости, наглости и хамству. Если в разговоре с корреспондентом France 24 он жалуется на "игонрящего" его коварного и холодного, как сибирский снег Путина, то в беседе с представителем итальянской ежедневной газеты Сorriere della Serra напускается уже на европейских политиков, "предающих" ради дружбы с Москвой "великое дело защиты Украины": "Мы не раз предупреждали тех, кто в Европе бездумно флиртовал и вытанцовывал перед Путиным, пытались им объяснить, что он не хочет ничего другого, чем спровоцировать новую российскую атаку против порядка, свободы, фундаментальных ценностей самой европейской демократии!"

Украинский "гарант" запугивает Европу со всем пылом и страстью профессионального алкаша, выпрашивающего хоть что-то на опохмел: "Будут ли новые атаки? Должны ли мы продолжать кормить зверя, который нападает на нас? ...Российские истребители нарушают наше воздушное пространство в разных областях нашей границы и стран Балтии. Они также готовятся контролировать небо над трубопроводами и нефтепроводами, предназначенными для европейских экономик. Путин угрожает восточным границам НАТО. Если молчать, Путин будет знать, что он может продолжать свою экспансию и получать новые преимущества!"

Его "хотелки" безумны и обширны - "запустить" в Черное и Азовское моря флот НАТО, чтобы творить там все, что вздумается, прекратить строительство "Северного потока-2", чтобы Украина и дальше могла паразитировать на российском газе, заставить Россию отказаться от защиты Республик Донбасса, чтобы уничтожить их. Его цель проста и понятна - окончательно "повязать кровью" Запад, чтобы обеспечить себе пожизненное пребывание у власти в роли диктатора истекающей кровью Украины.

Единственное и совершенно непреодолимое препятствие для всего этого - непоколебимая решимость и мощь России и лично ее лидера. И это главное унижение, которое Порошенко не может простить Владимиру Путину.

Александр Неукропный специально для Planet Today