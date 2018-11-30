Киев снова подложил свинью Трампу

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Дональд Трамп, посовещавшись с ближайшими помощниками, отменил уже подготовленную встречу с Владимиром Путиным в Аргентине. «Вот как поступают великие лидеры», — похвалил Петр Порошенко американского президента.

Уже второй раз Украина активно вмешивается в его планы.

Почему Трамп был вынужден отменить встречу, понятно: американские глобалисты не упустят случая нагадить президенту-выскочке. Повод, который придумал и воплотил на свой страх и риск Порошенко, вполне годится.

Американский лидер, получив за два года много щелчков по носу от собственной непримиримой оппозиции, в последнее время перестал отмахиваться от фейковых новостей и других выдумок мощного истеблишмента. Его сторонников уже сажают, а значит, оппоненты настроены более чем серьезно. Прямолинейная риторика хороша во время выборов, но для хозяина Овального кабинета она не годится.

Трамп отступил, хотя ему явно хотелось встретиться с Путиным. Благо что двум президентам есть что обсудить, неслучайно часть переговоров должна была пройти за закрытыми дверями.

Разумеется, он понимает, что его недоброжелатели воспользовались инцидентом в Керченском проливе как поводом сорвать важные переговоры. Но станет ли после этого американский президент лучше относиться к украинскому коллеге? Сомневаюсь. Если противник ударит вас по пальцу молотком, вы наверняка постараетесь сначала вырвать инструмент из его рук и выбросить куда подальше. И только потом начнете выяснять отношения.

Сегодня Украина радуется, что ей удалось вмешаться в большую политику и изменить планы лидера сверхдержавы, сыграв, как и во время избирательной кампании, на стороне его яростных оппонентов. Перемога? Разумеется. Хотя я бы был осторожен в терминологии.

Ибо, как показывает опыт, неумолимо приближается вселенская зрада.

Павел Шипилин