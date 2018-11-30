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Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет

Пятница, 30 Ноября 2018 10:55
Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет Фото из открытых источников

Гражданам Российской Федерации мужского пола, возраст которых находится в диапазоне шестнадцати - шестидесяти лет, с сегодняшнего дня запрещено въезжать на территорию Украины. Об ограничениях, с которыми теперь работают пропускные пункты на российско-украинской границе, сообщил Петр Цигикал, глава Государственной пограничной службы Украины.

 

"На пунктах пропуска были введены усиленные меры пограничного контроля. В частности, на территорию Украины ограничен въезд иностранных граждан — в первую очередь россиян. Въезд запрещен для российских мужчин шестнадцати - шестидесяти лет", — заявил Цигикал, присутствуя на совете с украинским главой Петром Порошенко.

 

Усиленный контроль на украинской границе был введен в рамках военного положения, которое начало действовать в десяти областях Украины сроком на тридцать дней.

 

Украинские власти объявили о военном положении после того, как в Керченском проливе произошел инцидент с участием кораблей ВМС Украины и морских сил Погранслужбы ФСБ России — украинские военные суда незаконно проникли в территориальные воды РФ и были задержаны с применением силы. Инцидент, как заявил президент России Владимир Путин, является провокацией, организованной украинской стороной.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
 

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